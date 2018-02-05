Временно исполняющего обязанности премьера Дагестана доставили на допрос в ФСБ

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов доставлен на допрос, у него дома идут обыски. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным «Интерфакса», обыски идут в доме и кабинете временно исполняющего обязанности вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

В настоящее время Генпрокуратура проводит в республике масштабную проверку. 17 января ТАСС сообщил о прибытии в Дагестан спецгруппы из 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти, руководит работой заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

2 февраля сообщалось о задержании главного архитектора Махачкалы Магомед-Расула Гитинова после допроса. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах не исключил, что в ближайшее время Гитинову будут предъявлены новые обвинения.

19 января уголовное дело было возбуждено в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. По данным Следственного комитета, градоначальник подписал постановление о передаче в собственность участка земли (рыночной стоимостью более 81 миллиона рублей) одной из частных фирм по заниженной в 72 раза цене — за 1,1 миллиона рублей. Чиновник своей вины не признает.

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