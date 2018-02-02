Главный архитектор Махачкалы задержан за постренный фундамент

Следователи после допроса задержали главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова в качестве подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 2 февраля, в телеграм-канале Следственного комитета России.

«Следователи СК России по Республике Дагестан после допроса задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания главного архитектора города Махачкала Магомед-Расула Гитинова, который подозревается в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СКР, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — «совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий».

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. Он оспорил это решение, и в феврале 2017 года суд принял решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома. В результате бюджету города был причинен ущерб, по предварительным данным, на сумму около 4 миллионов рублей.

Правоохранители намерены ходатайствовать об аресте архитектора, обвинение ему пока не предъявлено.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, дело о многоэтажке — только первое, возбужденное в отношении главного архитектора. Не исключено, что в ближайшее время ему будут предъявлены новые обвинения. «В распоряжении правоохранителей имеется несколько заявлений, по которым проводится проверка. Все они касаются допущенных нарушений, повлекших ущерб. Среди них есть материалы о незаконных сносах домов», — уточнил наш собеседник.

19 января уголовное дело было возбуждено в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. ему инкриминируют ту же самую статью УК. По данным следствия, Мусаев подписал постановление о передаче в собственность участка земли (рыночной стоимостью более 81 миллиона рублей) одной из частных фирм по цене в 72 раза меньшей - за 1 миллион 100 тысяч рублей. Чиновник своей вины не признает.