Перестрелку на заводе в Дагестане с двумя погибшими объяснили денежным спором

Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района Дагестана, в которой погибли два человека. Об этом сообщила в пятницу, 24 ноября, пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе связанную с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.

Расследование ведется по статьям 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Устанавливаются все участники конфликта, а также свидетели.

По данным Следственного комитета, днем 23 ноября между двумя группами мужчин в количестве не менее 10 человек произошел конфликт на почве возникшей между ними ссоры, переросший в драку с применением огнестрельного оружия. В перестрелке погибли два человека, двоих госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Вечером 23 ноября стало известно о задержании депутата городского собрания Дербента Рафика Яралиева как предполагаемого участника вооруженного конфликта. В МВД сообщили о шести задержанных, разыскиваются еще до 15 подозреваемых. В Магарамкентском районе республики был введен план «Перехват».

Ранее говорилось о двух погибших и шести раненых. Предположительно, стычка имела криминальный характер, связанный с бизнес-интересами. По некоторым данным, к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются.