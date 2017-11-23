Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку

В Магарамкентском районе Дагестана в перестрелке погибли два человека и еще шесть получили ранения. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются.

Стрелявшие скрылись с места происшествия, в настоящее время их разыскивает полиция. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу района, среди погибших — местный депутат. По данным РЕН ТВ, одним из стрелявших был депутат городского собрания Дербента Рафик Яралиев.

В августе в Чечне убили депутата республиканского парламента Мухмада Асхабова. Его автомобиль обстреляли в Ачхой-Мартановском районе.