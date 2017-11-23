Появились подробности перестрелки в Дагестане с депутатом и детьми знати

Стали известны подробности инцидента в Магарамкентском районе Дагестана, где в ходе вооруженного конфликта два человека погибли и еще шесть получили ранения. Об этом в четверг, 23 ноября, со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По его словам, перестрелка произошла между двумя группами из города Дербента и Магарамкентского района.

«Конфликт носит криминальный характер. Не поделили что-то в бизнесе. В группе из Дербента были родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, в том числе депутат городского собрания, а в группе с другой стороны — родственники главы Магарамкентского района. Эта информация предварительная, она уточняется», — сказал источник.

Он отметил, что, также предварительно, стрелял депутат городского собрания города Дербента, и его разыскивает полиция. Двое из шести пострадавших с тяжелыми огнестрельным ранениями доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь.

В свою очередь в МВД Дагестана сообщили РИА Новости, что один участник перестрелки задержан, двое скрылись, ведутся их поиски. ТАСС со ссылкой на главу района сообщает, что среди погибших — местный депутат.

По некоторым данным, к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются. Одним из стрелявших мог быть депутат городского собрания Дербента Рафик Яралиев.