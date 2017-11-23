Объявленный в розыск депутат задержан в Дагестане

Объявленный в розыск после перестрелки в Дагестане депутат городского собрания Дербента Рафик Яралиев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в настоящий момент он уже дает показания.

В свою очередь, представитель регионального МВД рассказал агентству РИА Новости о 6 задержанных, разыскиваются еще до 15 подозреваемых. В Магарамкентском районе республики введен план «Перехват».

Ранее 23 ноября в ходе вооруженного конфликта в Магарамкентском районе Дагестана два человека погибли и еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Предположительно, стычка имела криминальный характер, связанный с бизнес-интересами.

По некоторым данным, к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются.