В СК уточнили обстоятельства гибели чеченского депутата

В Чечне возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата республиканского парламента Мухмада Асхабова. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК).

По предварительным данным, утром в пятницу 61-летний парламентарий выехал из дома на своем автомобиле. На дороге в Ачхой-Мартановском районе его машину обстреляли неизвестные, что привело к аварии, в которой Асхабов погиб.

Полиция осмотрела место происшествия и начала расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что дело возбуждено по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК («Убийство» и «Незаконный оборот оружия» соответственно).

Асхабов был членом партии КПРФ, уточняется на сайте парламента. Депутатом он стал в сентябре 2016 года, а до этого трудился в аппарате парламента. Асхабов награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой», «За защиту прав человека», почетным знаком «За трудовое отличие», а также удостоен звания «Заслуженный экономист Чеченской Республики».