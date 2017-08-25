В Чечне застрелили депутата парламента

В Чечне убит депутат парламента республики Мухмад Асхабов. Об этом в пятницу, 25 августа, «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Отмечается, что парламентарий погиб при обстреле неизвестными его машины. Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этой информации тоже пока нет.

По информации на сайте парламента, Асхабов был членом партии КПРФ. В ноябре ему должно было исполнится 62 года. В сентябре 2016-го он был избран депутатом IV созыва. До этого занимал должность первого заместителя руководителя аппарата парламента, а ранее служил советником руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Асхабов награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой», «За защиту прав человека», почетным знаком «За трудовое отличие», а также удостоен звания «Заслуженный экономист Чеченской Республики».