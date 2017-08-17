Два человека погибли при взрыве в Дагестане

Два человека погибли при взрыве в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел возле села Новогагатли. Сработало неустановленное взрывное устройство. Также два человека были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить причины взрыва и обстоятельства случившегося.

В конце апреля в дагестанском селе Агвали взорвалась граната. Тогда на месте погиб 13-летний восьмиклассник, еще 13 человек были ранены, один из них позже скончался в больнице. По версии следствия, один из посетителей компьютерного клуба случайно выдернул предохранительную чеку боевой гранаты, приведя тем самым в действие взрыватель. После этого он отбросил ее в сторону, где произошел взрыв.

Местному жителю Дибиру Зиявидову предъявили обвинение в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.