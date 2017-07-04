Завершилось расследование уголовного дела о взрыве в дагестанском селе Агвали

В Дагестане завершилось расследование уголовного дела о взрыве гранаты в селе Агвали, прогремевшего 24 апреля; обвинение предъявлено местному жителю Дибиру Зиявидову. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Официальный представитель ведомства уточнил, что дело направлено в суд. Дибиру Зиявдинову вменяют часть 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«По версии следствия, 24 апреля в компьютерном клубе селения Агвали Цумадинского района Республики Дагестан обвиняемый случайно выдернул предохранительную чеку боевой гранаты, приведя тем самым в действие взрыватель. После этого он отбросил ее в сторону, где произошел взрыв. В результате взрыва двое детей 2003 и 2007 года рождения скончались, еще двоим молодым людям причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в СКР.

Во время взрыв на месте происшествия погиб 13-летний восьмиклассник. Полиция сообщила о 13 раненых, а чуть позже в тот же день республиканский Минздрав заявил о восьми пострадавших. 17 мая Минздрав Дагестана официально сообщил, что спасти еще одного пострадавшего от взрыва ребенка не удалось и он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Изначально сообщалось, что гранату принес и бросил несовершеннолетний, ученик восьмого класса, Но позже власти сообщили, что задержан 20-летний молодой человек.