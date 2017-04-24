Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали

Полиция задержала подростка, который принес гранату в школу в дагестанском селе Агвали. Об этом сообщили РИА Новости в понедельник, 24 апреля, в МВД по Дагестану.

«Ученик восьмого класса, который принес на урок гранату, задержан, с ним работают правоохранительные органы», — заявили в региональном ведомстве.

Замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров сообщил агентству, что мальчик находится в полицейском участке. По его словам, учебное заведение оцеплено, пострадали 13 детей.

Ранее стало известно, что при взрыве гранаты в компьютерном классе дагестанской школы погиб один человек, восемь получили ранения. Сообщалось, что двое или трое учащихся находятся в тяжелом состоянии.

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В то же время ТАСС в республиканском МВД сначала заявляли, что 11 подростков пострадали при неосторожном обращении с оружием, взрыва не было.

21 апреля житель Хабаровска Антон К., 1999 года рождения, открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.