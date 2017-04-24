От взрыва гранаты в Дагестане погиб школьник и ранены еще восемь

Один школьник погиб и восемь получили ранения в результате взрыва гранаты в дагестанском селе Агвали Цумадинского района. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает издание «Черновик» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, граната взорвалась в компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, в результате погиб один школьник, еще восемь получили ранения. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник издания.

По данным РИА Новости, в приемном покое Цумадинской центральной райбольницы находится трое пострадавших в тяжелом состоянии.

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В МВД агентству опровергли информацию о взрыве гранаты, уточнив, что причиной ЧП стало неосторожное отношение с оружием в учебном заведении. По словам директора Агвалинской средней школы Шамиля Абакарова, несовершеннолетний, бросивший гранату во время урока восьмого класса, доставлен в полицию.

21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.