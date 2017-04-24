Стали известны подробности взрыва в дагестанской школе

Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту взрыва гранаты на уроке в дагестанской сельской школе дело по статьям о незаконном обороте оружия и причинении смерти по неосторожности. Об этом в понедельник, 24 апреля, говорится на сайте ведомства.

«Взорвалась ручная боевая граната», — сообщается в пресс-релизе. В ведомстве уточнили, что с подростком, который принес боеприпас в помещение компьютерного зала, работают следователи и психологи.

«Как он им пояснил, гранату он нашел на улице», — отмечается в сообщении.

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Предполагаемый виновник инцидента — ученик восьмого класса — был задержан полицейскими сразу после взрыва.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, школа после взрыва была оцеплена.

При взрыве гранаты в компьютерном классе школы в дагестанском селе Агвали 11 человек (по другим данным, 13 человек) получили ранения, один из пострадавших скончался. Сообщалось, то двое или трое учащихся находятся в тяжелом состоянии.