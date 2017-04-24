В деле о взрыве гранаты в Дагестане появились новые данные

Зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что гранату в компьютерный клуб, где произошел взрыв, принес 20-летний молодой человек. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Предположительно, он является сыном хозяина здания, в котором находится компьютерный клуб. Он забрал ее у кого-то из детей», — уточнил Джафаров. Он подчеркнул, что следователи по-прежнему рассматривают версию о случайном взрыве в качестве основной.

Также политик уточнил, что взрыв произошел не в сельской школе, а в компьютерном клубе, расположенном неподалеку.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник — ученик восьмого класса. На сайте СКР говорится, что «с подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи».

Уголовное дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия и причинении смерти по неосторожности.

При взрыве гранаты в компьютерном зале в дагестанском селе Агвали 11 человек (по другим данным, 13 человек) получили ранения, один из пострадавших скончался. Сообщалось, что двое или трое подростков находятся в тяжелом состоянии. Первоначально сообщалось, что взрыв произошел в компьютерном классе местной школы.