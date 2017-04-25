Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в школе

Двое из трех пострадавших, которые получили наиболее серьезные травмы при взрыве гранаты в компьютерном клубе в дагестанском селении Агвали, прооперированы. Об этом «Интерфаксу» рассказал министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

Он отметил, что операции сделали пострадавшим 10 и 20 лет. Ребенок остается в тяжелом состоянии, осколки попали ему в мозг. «Мы ожидаем прибытия из Москвы главных специалистов — детского хирурга и реаниматолога, которые примут решение — проводить этому ребенку операцию на месте или перевести его в Москву», — рассказал Ибрагимов.

Третьему пострадавшему также проводится плановая операция.

Ранее стало известно, что троих пострадавших на вертолете Росгвардии доставили в Махачкалу.

24 апреля в селении Агвали Цумадинского района Дагестана боевая ручная граната взорвалась в здании компьютерного клуба. Ее принес 20-летний молодой человек, предположительно, сын хозяина здания. В результате ЧП погиб школьник, еще 11 (по другим данным 13) человек получили ранения.

Первоначально сообщалось, что взрыв произошел в сельской школе. Утверждалось, что восьмиклассник, принесший гранату, был задержан. Он рассказал, что нашел ее на улице и решил, что это муляж.

Уголовное дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия и причинении смерти по неосторожности.