СМИ узнали детали плана террористов по взрыву в московском метро

Сотрудники ФСБ, задержав 25 мая четверых участников запрещенной в России организации «Исламское государство», предотвратили серию терактов в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно показаниям боевиков, их первой целью должен был стать ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а второй — пассажиры на станции метро «Теплый Стан».

«С помощью взрывов, заказы на которые поступили из Сирии, террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу», — пишет газета.

По словам ее собеседников, операция по задержанию была одновременно проведена в трех расположенных неподалеку друг от друга домах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них сторонники ИГ (группировка запрещена в России) сняли по квартире. Одну из них они превратили в цех по производству взрывных устройств.

Там же нашли готовую самодельную осколочно-фугасную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель. Внутри него была заложена взрывчатка на основе аммиачной селитры и сахарного песка, а также поражающие элементы: саморезы и гайки. В действие бомба приводилась дистанционно — с помощью дверного радиозвонка. Такой же устройство, по данным экспертов ФСБ, было использовано для теракта 3 апреля в петербургском метро.

Из других квартир изъяли автоматы и гранаты.

Задержанными и впоследствии арестованными оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: двое граждан Узбекистана, выходец из Дагестана и таджикистанец, который заявил, что в террористическом подполье не состоял, а друзья использовали его «втемную». Остальные признали, что «добровольно и осознанно» присягнули ИГ.