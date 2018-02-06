Суд арестовал бывшего главу правительства Дагестана с золотым пистолетом

Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 апреля», — огласила решение судья Елена Ленская.

При этом адвокат Гамидова сообщил, что не будет обжаловать избранную меру пресечения. «Решение обжаловать не намерен. К сожалению, опыт показывает, что в этом нет смысла», — сказал адвокат Руслан Сулейманов.

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Ранее 6 февраля стало известно, что Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову предъявлены обвинения в мошенничестве.

По подсчетам Следственного комитета России (СКР), в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов были задержаны сотрудниками ФСБ 5 февраля. В результате обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

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