Суд арестовал бывшего главу правительства Дагестана с золотым пистолетом

Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает ТАСС.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 апреля», — огласила решение судья Елена Ленская.
При этом адвокат Гамидова сообщил, что не будет обжаловать избранную меру пресечения. «Решение обжаловать не намерен. К сожалению, опыт показывает, что в этом нет смысла», — сказал адвокат Руслан Сулейманов.
Ранее 6 февраля стало известно, что Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову предъявлены обвинения в мошенничестве.
По подсчетам Следственного комитета России (СКР), в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.
Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов были задержаны сотрудниками ФСБ 5 февраля. В результате обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.