В Кремле отказались считать аресты в Дагестане политическим кризисом

Задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане не следует расценивать как политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране. Это системная работа по всем регионам, и, где это необходимо, такие действия правоохранительные органы предпринимают», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о наличии политического кризиса в связи с задержаниями в республике.

Песков также обратил внимание на то, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что такие случаи — «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа».

Глава государства в курсе действий правоохранителей, добавил Песков. «Разумеется, президенту докладывается. Тем более, когда речь идет о таких высокопоставленных региональных представителях. А в остальном — это все вопрос правоохранительных органов», — сказал он.

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