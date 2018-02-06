Замену обвиненному в мошенничестве премьеру Дагестана нашли в Татарстане

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера региона. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 февраля, со ссылкой на представителя дагестанского парламента.

«Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента», — сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову были предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении сообщников меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Генпрокуратура проводит в республике масштабную проверку. 17 января сообщалось о прибытии в Дагестан спецгруппы из 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти, руководит работой заместитель генпрокурора Иван Сыдорук. По подсчетам Следственного комитета, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!