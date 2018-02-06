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Замену обвиненному в мошенничестве премьеру Дагестана нашли в Татарстане

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Артем Здунов
Артем Здунов

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера региона. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 февраля, со ссылкой на представителя дагестанского парламента.

«Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента», — сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову были предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении сообщников меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Генпрокуратура проводит в республике масштабную проверку. 17 января сообщалось о прибытии в Дагестан спецгруппы из 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти, руководит работой заместитель генпрокурора Иван Сыдорук. По подсчетам Следственного комитета, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

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