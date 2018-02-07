У ФСБ нашли спецсамолет для «посадок» чиновников

Высокопоставленные чиновники правительства Дагестана были доставлены в Москву, где суд выдал санкцию на их арест, самолетом Ан-148, который эксплуатируется ФСБ. Об этом пишет в среду, 7 февраля, интернет-газета «Фонтанка».

По информации издания, этот же борт привез в столицу в сентябре 2015 года главу Коми Вячеслава Гайзера и его подчиненных из республиканского правительства, обвиненных в коррупционных преступлениях. Воздушное судно находится в составе объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России.

«Фонтанка» отследила самолет с бортовым номером RA-61712 в сервисе слежения Flightradar24. 4 мая 2015 года Ан-148 вылетел в Калининград, тогда же в Литве за шпионаж был задержан действующий сотрудник ФСБ Николай Филипченко.

В марте 2017-го спецборт был замечен в Йошкар-Оле, Новосибирске, Чите, Иркутске, сопровождая расследование контрабанды огнестрельного оружия из США. 23 мая 2017-го самолет побывал в Бишкеке, а через день ФСБ сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в связях с террористами.

29 мая 2017 года Ан-148 совершил полет в Симферополь. В тот же день стало известно о задержании бывшего министра сельского хозяйства Крыма Анатолия Авидзбы по подозрению в получении взятки в 40 тысяч долларов.

В июле 2017-го спецсамолет отправился в Петербург, откуда вскоре появились новости о задержании семи человек, предположительно, причастных к подготовке терактов.

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