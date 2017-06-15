Суд продлил арест бывшего главы Коми Гайзера до 19 сентября

Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу Коми Вячеслава Гайзера. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Материалы по теме Слава Сыктывкарский Задержан глава Коми Гайзер и еще 18 предполагаемых лидеров преступного сообщества

Всего по уголовному делу в отношении экс-главы Коми проходят 16 обвиняемых. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как организация и участие в преступном сообществе, мошенничество, отмывание преступных денег, а также получение взятки.

Ранее с Гайзера были сняты обвинения в даче взятки бывшему главе администрации Сыктывкара Роману Зенищеву. В свою очередь, в СК заявили, что этого эпизода в основном деле, которым занимается Главное управление по расследованию особо важных дел, не было изначально, дело о взятке Зенищеву ведёт Следственное управление по республике Коми.

Вячеслав Гайзер и бывшие чиновники из администрации республики были задержаны осенью 2015 года. По данным следствия, все они совершали преступления с целью получения высокорентабельных предприятий республики или установления контроля над ними для незаконного обогащения. Решением Басманного суда их отправили в следственный изолятор.

27 января Следственный комитет рапортовал о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и его предполагаемых сообщников