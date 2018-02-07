Назначен глава правительства Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев утвердил Артема Здунова на пост председателя правительства республики. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает ТАСС.

«Назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан», — говорится в указе главы республики. Документ вступает в силу с момента подписания, то есть 7 февраля.

Ранее Васильев анонсировал, что первые назначения в новом составе правительства республики будут произведены в ближайшее время. «Изменения будут, но они будут исходить не из количества, а из достижения целей и качества работы. Будет использоваться и конкурсный отбор», — заявил журналистам врио главы Дагестана.

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7 февраля источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщали, что дагестанским чиновникам всех уровней — от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня — запрещен выезд за пределы России, их данные уже переданы в погранслужбу. По мнению источников, происходящее — только начало массовой очистки аппаратов.

5 февраля Васильев отправил в отставку правительство после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. В настоящее время Генпрокуратура проводит в республике масштабную проверку. 17 января сообщалось о прибытии в Дагестан спецгруппы из 38 прокуроров для проверки деятельности органов власти.

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