Дагестанский министр сбежал на Украину после обысков

Временно исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков после обысков исчез. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, чиновника не могут найти ни по месту жительства, ни на рабочем месте. «По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана, обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Ранее 27 февраля сообщалось, что дом министра был оцеплен силовиками. Его подозревают в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым по делу о мошенничестве. По данным источника, Казибеков вместе с Гамидовым завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

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С начала года в республике проходит масштабная проверка по соблюдению законности. Ее проводит межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.

25 февраля сообщалось о задержании начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности. В начале февраля по подозрению в мошенничестве были арестованы глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников.

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