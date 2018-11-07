Брата бывшего главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

Раджабу Абдулатипову, родному брату бывшего главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе Магомеда Махачева. Об этом в среду, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Депутат народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября как участник преступной группы, которую возглавлял руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Минтруда республики Магомед Махачев. Сам Абдулатипов вины не признает и заявляет, что ничего о деятельности преступной группы не знает.

По версии следствия, в 2013 году Махачев создал преступное сообщество из работников подчиненного ему бюро МСЭ и его филиалов. Оно характеризовалось устойчивыми связями и четко распределенными ролями. Члены этого ОПС за взятки систематически незаконно оформляли здоровым людям инвалидность, на основании которой якобы больные граждане получали социальные льготы.

По неполным данным, только в 2017 году незаконную инвалидность оформили более 300 жителям республики, ущерб бюджетам всех уровней составил по меньшей мере 24 миллиона рублей. По этим же данным, сумма полученных участниками ОПС взяток превышает 54 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено в мае 2018 года по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем» (статья 210 УК РФ), «Получение взятки организованной группой» (статья 290 УК РФ), «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ) и «Мошенничество в особо крупном размере» (статья 159 УК РФ).

Сам Махачев скрылся от следствия и был задержан 2 августа в Грозном. Общее количество обвиняемых пока не известно: следствие сообщает только об арестах Махачева, его родственника Магомеднаби Гаирбекова и Раджаба Абдулатипова, а также еще трех сотрудников БМСЭ.

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