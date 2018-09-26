Брата бывшего главы Дагестана задержали в Махачкале

Брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов задержан в Махачкале. Об этом в среду, 26 сентября, источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

«Он задержан и доставлен в республиканское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ)», — сказал источник, не исключив, что Раджаб Абдулатипов будет доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий.

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«Раджаба Абдулатипова подозревают в должностных преступлениях, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, в его бытность начальником управления ФМС по Республике Дагестан», — сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

27 февраля информированный источник рассказал, что временно исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков после обысков исчез.

По словам источника, чиновника не могут найти ни по месту жительства, ни на рабочем месте. «По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине», — сказал источник.

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