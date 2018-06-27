Силовики пришли с обысками в дом правительства Карачаево-Черкесии

Силовики из Москвы проводят обыски в доме правительства Карачаево-Черкесии. Об этом в среду, 27 июня, сообщает РИА Новости.

«Обыски в правительстве идут, этим занимается ФСБ, работают там сотрудники из Москвы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время власти Карачаево-Черкесии отвергли эту информацию.

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«Информация о проведении обыска не соответствуют действительности», — сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Рашида Темрезова Людмила Переславцева. Она также добавила, что что Темрезов трудится «по обычному рабочему графику».

27 февраля информированный источник рассказал, что временно исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков после обысков исчез.

По словам источника, чиновника не могут найти ни по месту жительства, ни на рабочем месте. «По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине», — сказал источник.

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