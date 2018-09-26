Следственный комитет сообщил подробности задержания Абдулатипова

Брата бывшего главы республики Дагестан Раджаба Абдулатипова задержали по подозрению в участии в преступном сообществе. Об этом в среду, 26 сентября, сообщается в ТамТам-канале Следственного комитета.

По версии следствия, члены преступного сообщества за деньги незаконно устанавливали гражданам инвалидность. Ранее по тому же уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

Материалы по теме Золотые стволы Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы

По данным ТАСС, в настоящий момент Абдулатипов находится в республиканском управлении ФСБ, не исключено, что позднее его доставят в Москву для проведения следственных действий.

Раджаб Абдулатипов с 1997 года по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана. Затем в течение четырех лет возглавлял Управление по делам миграции МВД по Дагестану, был начальником УФМС России по Дагестану. В сентябре 2016 года он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и стал председателем комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!