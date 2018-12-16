Задержан глава «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан в Санкт-Петербурге и под конвоем доставлен в Дагестан. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз» в воскресенье, 16 декабря.

«Владимир Анастасов был задержан в субботу, 15 декабря 2018 года, в одном из учреждений здравоохранения в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой медицинской операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники следственного и антикоррупционного отделов дагестанского управления МВД. В «Газпром межрегионгаз» не смогли уточнить информацию о предъявлении Анастасову обвинений или избрании меры пресечения. В компании отметили, что прежде он не получал повесток от правоохранительных органов.

По данным источника «Интерфакса», Анастасов задержан на двое суток в рамках расследования трех уголовных дел по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также известно, что в ноябре в здании «Газпром межрегионгаз Махачкала» проходили обыски.

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