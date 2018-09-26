Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей

Бывшие члены правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Шахабас Шахов и Раюдин Юсуфов, находясь под арестом, оказывают давление на свидетелей по делу о хищении средств из бюджета республики. Об этом в среду, 26 сентября, со ссылкой на представителя Следственного комитета России сообщает ТАСС.

«Согласно сведениям, поступившим из УФСБ Дагестана, обвиняемые, используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказывать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности», — сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

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5 июня сообщалось, что в Москве задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева по подозрению в даче взятки.

В феврале в Дагестане началась масштабная антикоррупционная проверка. Ее проводит межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком. Были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. Их обвиняют в мошенничестве.

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