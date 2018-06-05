Полковник захотел возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов

В Москве задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева по подозрению в даче взятки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 5 июня.

По данным издания, полицейский через цепочку посредников передал два миллиона долларов за свое назначение на пост главы МВД республики.

«Деньги предполагалось "занести" кому-то из руководства ГУСБ (Главного управления собственной безопасности). Через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня, она согласовывает эти назначения. Следовательно, полномочия для решения вопроса, интересного Хизриеву, у них были. Он это как высокопоставленный полицейский должен был прекрасно понимать. А значит, речь не может идти о мошенничестве, которым обычно пытаются прикрываться пойманные участники подобных схем», — объяснил источник газеты.

Хизриева задержали днем 5 июня в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве. Оперативники ФСБ подошли к нему, когда он что-то в одиночестве писал в одном из кабинетов, объявили ему, что он задержан и против него возбуждено уголовное дело. Затем у полковника забрали телефон с документами и увели.

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В настоящее время МВД по Дагестану возглавляет 61-летний генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. Он руководит ведомством с 2010 года, а работает в правоохранительных органах республики с 1986-го. С начала года в Дагестане несколько раз появлялись слухи о скорой и неотвратимой отставке достигшего пенсионного возраста генерала. Однако 4 июня Кремль опубликовал распоряжение президента Владимира Путина о сверхсрочном продлении контракта господина Магомедова еще на год, отмечает «Коммерсантъ».

В пресс-службе МВД подтвердили задержание Хизриева, отметив, что операция проводилась ФСБ и ГУСБ полицейского ведомства.

В феврале в Дагестане началась масштабная антикоррупционная проверка. Ее проводит межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком. Были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. Их обвиняют в мошенничестве.

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