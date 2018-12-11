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У дагестанских коррупционеров нашли московских кураторов

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Рамазан Абдулатипов

Коррупцию в Дагестане курировали из Москвы, из республики годами выводили деньги. Об этом заявил в интервью РБК спецпредставитель президента России по Каспию, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

«В Дагестане знают, что в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве», — сказал чиновник.

Существует целый класс людей, которые годами перекачивали средства из Дагестана в Подмосковье, строя свои коттеджи, заявил Абдулатипов. По словам чиновника, когда он на посту главы Дагестана начал наводить порядок, поступления в Москву снизились. Этот фактор Абдулатипов считает одной из причин своей отставки.

«Я снял с работы четверых министров за коррупционные дела. Снял 22 руководителя городов и районов за коррупцию. А в результате с чем боролся, на то и напоролся. Обвинили за все, что там было, весь бардак, который еще со времен Петра Великого», — отметил бывший глава республики.

Чиновник добавил, что лично его не вызывали к следователям и не предъявляли никаких обвинений. «Ничего не было. Я думаю, что и не должно быть. Я спас республику, мужественно реализуя поручения президента, победив терроризм и бандитизм», — подчеркнул он.

Абдулатипов рассказал, что направлял властям письма в защиту арестованных за коррупцию дагестанских чиновников, своего брата, а также основателей группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году. В сентябре 2017 года заявил, что покидает пост. Главой республики стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

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