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Главного решателя вопросов в Дагестане обыскали и уволили

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Первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Рамазан Алиев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева.

Информированный источник рассказал агентству, что дома и на рабочем месте Алиева прошли обыски. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В свою очередь, РИА Новости уточняет, что Алиев не задержан.

По информации местного издания «Черновик», бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов «решал» ключевые вопросы, в том числе кадровые, через Рамазана Алиева, обладавшего практически безграничными полномочиями.

25 февраля в Дагестане началась масштабная антикоррупционная проверка. Были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. Их обвиняют в мошенничестве.

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