Российский чиновник организовал селянину обучение у террористов

Бывший глава сельского поселения Туркменского района Ставропольского края осужден за вербовку гражданина России в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.

По данным суда, являвшийся главой сельского поселения Орозбаев с декабря 2013 года по январь 2015 года, используя авторитет своей должности, склонял гражданина по фамилии Багбеков к участию в войне в Сирии на стороне ИГ.

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Получив в декабре 2014 года согласие Багбекова, Орозбаев организовал в январе 2015 года его перелет в Египет для обучения арабскому языку и регулярно снабжал его деньгами вплоть до марта 2016 года. Летом 2015 года Багбеков выехал в Сирию, где прошел месячное обучение в лагере подготовки боевиков.

2 марта 2016 года Багбеков, используя деньги Орозбаева, возвратился в Россию, где был задержан правоохранительными органами. По решению суда Орозбаев приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

25 июня стало известно, что Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности ИГ.

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