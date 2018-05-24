ФСБ показало видео задержания вербовщиков ИГ в Калининграде

ФСБ распространило кадры задержания в Калининградской области восьми вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Видео опубликовало местное издание Клопс.ру.

Все задержанные являются выходцами из стран Средней Азии. Они входят в подразделение ИГ «Джамаат Таухид валь-Джихад». При задержании у них были обнаружены пропагандистские материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Троих из них выдворят из страны.

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