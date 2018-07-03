Организатором теракта в метро Петербурга названа «Катиба таухид валь-джихад»

К организации теракта в метро Санкт-Петербурга причастны участники международной террористической группировки «Катиба таухид валь-джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» с заседания Мосгорсуда.

Отмечается, что группировка входит в международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Суд рассматривал ходатайство о продлении сроков ареста фигурантам уголовного дела о теракте. Почти всем им продлили срок до 3 октября. Решение по еще одному обвиняемому, задержанному последним, будет принято позже. Ранее арестованным были дополнительно предъявлены обвинения по статье «Участие в террористическом сообществе» (статья 205.4 УК РФ).

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В качестве обвиняемых по делу в настоящее время проходят 11 человек, которые находятся под арестом в Москве. В зависимости от роли каждого им вменяется покушение на совершение террористического акта, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершение террористического акта организованной группой по предварительному сговору, а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 112 человек из пяти регионов России и двух государств, с ними еще ведутся следственные действия. Представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что расследование дела вышло на завершающую стадию.

3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, травмы получили еще 87, некоторые проходят курсы лечения до сих пор. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Организатором теракта в СКР называют Аброра Азимова, а посредником при подготовке — его старшего брата Акрама: именно он на территории Турции получил деньги от активного участника международного террористического подполья.

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