Работавшую в «Макдоналдсе» студентку из Дагестана завербовали террористы

Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает РИА Новости.

«Я признаю себя виноватой в том, что жила на войне, была там дважды замужем, кормила и обеспечивала своих мужей, но никакой медицинской помощи другим боевикам ИГ не оказывала», — цитирует 22-летнюю Будайханову «Интерфакс».

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Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

По версии следствия, с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности ИГ, «способствовала увеличению ее численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ».

Кроме того, представитель гособвинения рассказала в суде, что подсудимая в 2017 году была взята в плен правительственными сирийскими войсками, которые передали ее российской стороне. По словам матери Будайхановой, до отъезда в Сирию в 2014 году ее дочь проживала вместе с ней в Москве, училась в строительном колледже и работала по три часа в день в ресторане «Макдоналдс».

22 марта стало известно, что Верховный суд России подтвердил законность приговора бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (ныне Александре Ивановой), осужденной на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к ИГ.

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