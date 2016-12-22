Варваре Карауловой дали 4,5 года колонии за попытку примкнуть к ИГ

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает агентство «Москва».

Ранее 22 декабря стало известно, что Караулову признали виновной. Гособвинитель просил приговорить девушку к пяти годам колонии. Сама она вину не признает.

«Суд постановил признать Караулову виновной и приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима», — огласил решение судья Александр Абабков, передает ТАСС. По данным агентства, защита намерена обжаловать приговор.

Материалы по теме «Следователь обещал ей собаку» Отец Варвары Карауловой раскрыл причину ареста своей дочери

Позднее Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в комментарии Национальной службе новостей (НСН) высказал мнение, согласно которому суд должен рассматривать отдельно намерение доехать до Сирии и реальную причастность к боевым действиям. Также он добавил, что Караулова не сможет попасть под амнистию.

«По таким статьям, как у Карауловой, амнистия не предусмотрена. Возможно, что по истечении определенного срока можно будет рассматривать досрочное освобождение, но это считается тяжкой статьей. Суду нужно более внимательно разделять характер действий этих молодых людей», — считает Брод.

В последнем слове перед оглашением приговора Караулова попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину. Она также принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал, и добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей.

19-летняя Караулова была арестована 28 октября 2015 года. К тому времени она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.

Девушка была впервые задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к ИГ. Тогда против нее не стали возбуждать уголовное дело, но спустя полгода она оказалась под следствием за связи с ИГ. По словам самой Карауловой, она ехала в Сирию к любимому человеку, а воевать не собиралась.