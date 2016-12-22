Караулову признали виновной в попытке вступить в ИГ

Бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) признали виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы РФ», — говорится в мотивировочной части приговора, которую начал зачитывать судья Александр Абабков.

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В последнем слове перед оглашением приговора Караулова попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину. По ее словам, она осознала свою ошибку, когда оказалась в миграционном центре на сирийской границе. Она также принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал и добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей.

8 декабря прокурор потребовал приговорить девушку к пяти годам колонии общего режима.

19-летняя Караулова была арестована 28 октября 2015 года. К тому времени она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.

Девушка была впервые задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к боевикам «Исламского государства». Тогда после проверки Следственный комитет отказался возбуждать против нее уголовное дело. Но спустя полгода она оказалась под следствием за связи с ИГ. По словам самой Карауловой, она ехала в Сирию к любимому человеку, а воевать не собиралась.