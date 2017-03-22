Верховный суд признал законным приговор студентке Карауловой за связи с ИГ

Верховный суд России подтвердил законность приговора бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (ныне Александре Ивановой), осужденной на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба адвокатов девушки. Они просили об оправдании Карауловой, указывая, что приговор был вынесен на одних лишь предположениях, передает РИА Новости. Девушка заявляла, что добровольно прекратила переписку с предполагаемым вербовщиком ИГ.

«Доказательств того, что она собиралась участвовать в деятельности ИГ, у обвинения и суда нет, в переписке обвиняемая говорила только о желании создания семьи», — указывалось в апелляционной жалобе.

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Адвокаты также заявляли о чрезмерной суровости приговора, указывая на то, что суд не обосновал, почему к Карауловой нельзя применить условное лишение свободы или нормы о назначении наказания для несовершеннолетних, которые в особых случаях могут применяться в отношении обвиняемых, совершивших преступления до 20 лет.

Приговор Московского окружного военного суда, вынесенный 22 декабря 2016 года, вступает в законную силу в среду, 22 марта. В ближайшее время осужденную должны отправить в колонию общего режима для отбытия наказания.

19-летняя Караулова была арестована 28 октября 2015 года. К тому времени она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.

Девушка была впервые задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к ИГ. Тогда против нее не стали возбуждать уголовное дело, но спустя полгода она оказалась под следствием за связи с ИГ. По словам самой Карауловой, она ехала в Сирию к любимому человеку, а воевать не собиралась.