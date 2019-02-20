Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес. Чуть больше трети — 34 процента — настроены более оптимистично в этом вопросе. Такие выводы сделал ВЦИОМ на основе опроса, его результаты публикует РБК.

Тем не менее, граждане хорошо относятся к самим предпринимателям: дружелюбно высказались 89 процентов опрошенных, только 6 процентов думают о бизнесменах плохо.

Основными препятствиями для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Серьезными трудностями также назвали коррупцию, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.

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Оказалось, что свой бизнес был у 10 процентов респондентов. В 1991 году эта цифра равнялась двум, а в 2013 — пяти. Четверть опрошенных хотят начать свое дело. О таком желании чаще говорили люди 45-59 лет, с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране», — прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что система госрегулирования просто не позволяет заниматься бизнесом так, чтобы ничего не нарушать. По его мнению, к предпринимателям выдвигается слишком много требований, в том числе противоречивых.

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