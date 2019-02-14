В «Норникеле» рассказали о тратах на малый бизнес

Компании, входящие в группу «Норникель» ежегодно закупают продукцию и услуги у малого и среднего бизнеса на 6 миллиардов рублей. Об этом рассказал вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Владислав Гасумянов, передает Rambler News Service.

«Подписанное сегодня с Корпорацией МСП соглашение — это еще один важный шаг в реализации стратегии компании по устойчивому развитию наших территорий. Важным элементом взаимодействия станет применение инструментов поддержки малых и средних компаний для их дальнейшего роста и развития», — сказал Гасумянов.

Вице-президент «Норникеля» также отметил, что в работе с корпорацией будет принимать участие Агентство развития Норильска, созданное в 2016 году в партнерстве с администрацией города и благотворительным фондом Владимира Потанина для комплексного социально-экономического развития территории.