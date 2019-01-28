Туристов завлекут на Таймыр легендами о золоте Гипербореи

В Красноярском крае появится новая достопримечательность — экологическая тропа «Ледяная пещера», в которой будет установлена копия языческого идола Золотая Баба, сообщает «Таймырский Телеграф».

Тропу проложат с одной стороны, в черте Норильска, с другой — в шаговой доступности от горного ущелья и водопада Красные Камни.

Золотая Баба — богиня Севера, легендарный идол, древняя богиня тишины, покоя и домашнего благополучия, она способствовала плодородию земли и рождению детей. Согласно древней легенде, идол был отлит из чистого золота и спрятан где-то на Севере в Гиперборее, среди бескрайних рек, болот и лесов.

Фигуру поставят летом, она станет символом ущелья, центром места Силы и, как ожидается, арктических туристов. Авторы проекта планируют материализовать и других персонажей легенд и мифов народов Севера.

Проект реализуется Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке «Норникеля», Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики, Русским географическим общество — всего более 20 ведомств, учреждений и организаций.

В ноябре прошлого года в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» состоялся показ спектакля-путешествия «Гиперборея. Плато Путорана». Второй показ прошел 17 января в Норильске.

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