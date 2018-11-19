Норильчане открыли этнофестиваль «Большой Аргиш» и решили сделать его ежегодным

Стартовавший в Норильске этнофестиваль «Большой Аргиш» решено сделать ежегодным. Об этом заявила директор городского агентства развития Светлана Рубашкина, передает «Таймырский Телеграф».

«Это большое партнерское коллективное дело, участие в котором принимают администрации Норильска и Таймыра, компания "Норникель", муниципальные учреждения, которые вложили сюда идеи, время, энергию, ресурсы, — отметила Рубашкина. — Благодаря этому фестиваль стал не только масштабнее, но и ярче в части наполнения».

16 ноября фестиваль открылся световым шоу возле Таймырского краеведческого музея и выставкой «Таймыр. Гений места». В городе установили снежную горку для детей, а также традиционные чумы, где можно попробовать традиционные блюда северных кочевников.

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Кроме выставочной и гастрономической части, фестивалем предусмотрена широкая культурная программа. В публичной норильской библиотеке — конкурс юных чтецов, встречи с писателями, проект «Сказки на потолке». В кинокомплексе «Родина» — фестиваль художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов на арктические темы.

В частности, представлены обе экранизации книги Андрея Куваева «Территория», документальная лента шавейцарского режиссера Кристиана Фрая и его коллеги из Якутии Максима Арбугаева «Генезис 2.0».

На театральных подмостках фестиваль будет представлен экспериментальным спектаклем-экскурсией «Гиперборея. Плато Путорана» в Норильском Заполярном драматическом театре. Для постановки режиссера Анны Бабановой были использованы VR-технологии.

Нынешний фестиваль стал вторым по счету. Первый «Большой Аргиш» проходил с 1 по 19 ноября 2016 года, посвящался встрече зимы и полярной ночи. Фестиваль состоял из нескольких проектов: фотографического, туристического, литературного, гастрономического и театрального. Только в последнем из них участвовали 13 фольклорных коллективов.

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