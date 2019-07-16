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В СК предложили отбирать имущество коррупционеров

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у коррупционеров в качестве дополнительного наказания. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По словам главы ведомства, после того как конфискацию отнесли к иным мерам уголовно-правового характера, а ее назначение стало факультативным, «судьями часто не реализуются такого рода полномочия». Бастрыкин пояснил, что СК ориентирован не на применение жестких уголовно-правовых мер, а на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Конфискация имущества, как вид наказания, была включена в первоначальную редакцию УК России, однако в 2003 году ее исключили из уголовного законодательства.

Вновь конфискация в была введена в УК в 2006 году, однако уже не как вид наказания, а как иная мера уголовно-правового характера. Теперь она предполагает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества осужденного на основании обвинительного приговора суда. При этом конфискация направлена в основном на то имущество, которым виновный владеет незаконно, выступая дополнительным способом разрешения уголовно-правового конфликта.

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