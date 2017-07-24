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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за коррупцию

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В Госдуму внесен законопроект, усиливающий ответственность за взяточничество. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить с двух-трех до четырех лет лишения свободы. «Таким образом мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть», — пояснил Выборный. По его словам, в документе также прописан увеличение срока давности преступления — до шести лет.

Кроме того, авторы законодательной инициативы намерены расширить сферу действия статьи на частных нотариусов аудиторов и третейских судей. Само понятие «взяточничество», по мнению парламентария, должно охватывать «все формы неправомерного преимущества».

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен осенью.

В апреле Выборный поддержал идею блокировать на 30 дней счета коррупционеров и их близких родственников без решения суда. С предложением арестовывать на 30 дней счета семьи при подозрениях в получении взятки выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте, подавляющее большинство россиян (89 процентов) признают коррупцию в органах власти недопустимой и только пять процентов опрошенных лояльно относятся к этому явлению.

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