Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым

Союз журналистов России (СЖР) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело ивановского журналиста Андрея Евгеньева, а также студента Никиты Михеенко, которые отбывают тюремный срок той же статье, по которой пытались привлечь к ответственности Ивана Голунова — 228 Уголовного кодекса России.

Обстоятельства задержания Евгеньева и Михеенко «как две капли воды похожи» на дело Ивана Голунова, с которого сняли уголовное преследование в связи с недоказанностью вины. Протокол Евгеньева был составлен с нарушениями, отмечает председатель Союза Владимир Соловьев. Кроме того, журналисту устроили жесткий допрос с избиением в ОВД «Щукино», что подтвердила проверка УСБ.

«Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД "Щукино" Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея. К тому же, биллинг мобильного телефона Евгеньева показал, что между реальным и оформленным временем задержания Андрея прошло не менее трех часов», — указывает Соловьев.

Похожие обстоятельства сопровождают дело Михеенко. Медицинское освидетельствование показало, что в том же ОВД «Щукино» он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет.

О случае Михеенко в Союзе журналистов узнали от матери студента, которая увидела сюжет о задержании журналиста в программе «Вести. Дежурная часть» и опознала оперативника, который задерживал ее сына по аналогичному сценарию.

Глава Союза отмечает, что после второго сюжета на «России 24» уже обращался к начальнику ГУВД по Москве Олегу Баранову вместе с членом общественного совета при МВД Эдуардом Петровым. В результате проверки факты избиения осужденных подтвердились. Дело передали в СК, однако там отказались возбудить уголовное дело. Дело возбудили после обращения в Генпрокуратуру. В начале весны проводились следственные действия, однако на данный момент в расследовании «наметились явные пробуксовки», заметил глава Союза.

11 июня было отменено уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент заверил, что никогда не употреблял запрещенные вещества, за него поручились десятки коллег, а также поддержали тысячи российских журналистов. Они обратили внимание на множество нестыковок в деле коллеги. Голунов связал преследование со своей профессиональной деятельностью.

Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Голунов заявил, что опасается мести высокопоставленных силовиков, которых отстранили от службы из-за его задержания по сфабрикованному делу о наркотиках.

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