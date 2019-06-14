Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом он сказал в интервью телеведущей Ксении Собчак в ее программе на YouTube.

По словам Голунова, его ударил оперативник Максим Маратович Уметбаев. По выражениею журналиста, Уметбаев вспылил. «Один из оперативников не выдержал и ударил меня два раза кулаком в висок. Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь», — рассказал журналист.

Ранее Иван Голунов рассказал, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения.

Спецкорреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве в районе метро «Цветной бульвар». Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Процедуру задержания раскритиковали коллеги Голунова, дело вызвало общественный резонанс. У здания ГУ МВД по Москве прошла серия одиночных пикетов, многие участники были задержаны. Тысячи журналистов подписали петиции в защиту Голунова, сотни работников СМИ пришли поддержать его к зданию Никулинского суда Москвы во время определения ему меры пресечения.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, а все обвинения с него сняты. Вечером того же дня журналист вышел на свободу.

На следующий день в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин в связи с делом Голунова уволил двух генерал-майоров полиции, о чем его ранее попросил Колокольцев.

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