Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

«У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать», — сказал он.

Голунов также отметил, что пока не решил, пойдет ли на митинг 16 июня в свою поддержку. «Мне нужно осознать и подумать, я приму решение позднее, у меня еще есть два дня», — пояснил корреспондент. Ранее он отказался приходить на марш 12 июня.

12 июня мать и брат Голунова отреагировали на новости о снятии с него всех обвинений. Светлана Голунова вышла к журналистам с тортом и поблагодарила собравшихся за поддержку.

Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства задержания подвергли критике коллеги Голунова, дело вызвало общественный резонанс. У здания ГУ МВД по Москве состоялась серия одиночных пикетов, окончившихся задержаниями.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, а все обвинения с него сняты. Вечером 11 июня журналист вышел на свободу, на следующий день в Москве и ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин в связи с делом Голунова уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции.

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