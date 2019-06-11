Голунов отказался идти на акцию в свою поддержку

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов решил не идти на несогласованный митинг в свою поддержку 12 июня. Его слова передает «Интерфакс».

«Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение», — сказал он.

Журналист также порекомендовал обращать и поддерживать внимание к несправедливым ситуациям.

Ранее 11 июня Иван Голунов вышел на свободу. Следователь столичного главного следственного управления МВД ознакомил Голунова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении него. Домашний арест журналиста также был отменен.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания корреспондента «Медузы» вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов.

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