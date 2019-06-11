Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поблагодарил всех за поддержку корреспондента во время его задержания и домашнего ареста.

«Спасибо всем за оказанную поддержку. Это — ваша победа. В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека», — отметил он.

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По его словам, именно совместные усилия всех, кто поддерживал Голунова, привели к признанию со стороны МВД системной проблемы. Адвокат подчеркнул, что ведомство начало предпринимать конкретные действия, направленные на устранение этих проблем.

Бадамшин также приветствовал решение министра внутренних дел Владимира Колокольцева освободить от должности начальника столичного УВД по ЗАО Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД Юрия Девяткина.

Ранее главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал решение прекратить уголовное преследование корреспондента издания Голунова.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, обвинения с него сняты. Голунова задержали днем 6 июня в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства задержания вызвали критику со стороны коллег, была проведена серия одиночных пикетов.

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